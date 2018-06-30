سقوط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة فى المحلة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم السبت عاطلين مسجلين شقي خطر بحوزتهما مواد مخدرة أثناء ممارستهما أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين بمدينة المحلة الكبري .



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أشرف عمارة مأمور قسم أول المحلة بتمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "كريم م م"26 سنة عاطل بحوزته( 18 قطعة حشيش وزنت 80 جرام ) بقصد الاتجار.



كما ضبط "محمد خ ا "23 سنة عاطل مقيمان محلة البرج أول المحله وبحوزته ( 24 قطعة حشيش وزنت 140 جرام – 1350 جنيها – هاتف محمول).