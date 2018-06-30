ضبط 9 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مباحث القليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية للقبض على تجار المخدرات والأسلحة. أسفرت الحملة التى استهدفت مدن شبين القناطر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة عن ضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو ونصف بانجو وربع كيلو فودو ونصف كيلو حشيش و3 أسلحة بيضاء وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



وكانت تعليمات اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى لرئيس الفرع الجنائى فى الخصوص وشبرا الخيمة تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على بؤر الاتجار فى المخدرات لضبط تجار السموم البيضاء فقامت حملة مكبرة أشرف عليها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية ومدير مكتب مكافحة المخدرات.



واستهدفت الحملة مدن شبين القناطر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وأسفرت الحملة عن ضبط 9 تجار مخدرات وبحوزتهم كيلو ونصف بانجو وربع كيلو فودو ونصف كيلو حشيش و3 أسلحة بيضاء وتم التحفظ على المضبوطات وتولت التحقيق.

