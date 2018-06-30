تعليم صناعي سوهاج تختتم مناقشة مشاريع تخرج طلابها

اختتمت اليوم كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة لقسم الانشاءات المدنية والمعمارية.
صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وقال إن الكلية لها اهمية في تنمية الموارد المجتمعية لاسيما قسم الإنشاءات الذي يسعي الي اكتساب مبادئ وأساسيات التصميم المعماري والإنشائي، والقدرة على إجراءات اختبارات ضبط الجودة والتربة بكفاءة ودقة عالية.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية، أنه قد تمت مناقشة خلال الأسبوع الماضي مناقشة مشاريع قسمي الكهرباء والميكانيكا، واليوم انتهينا من مناقشة شعبة الانشاءات وقدم فيه ١٦ طالبا مشروع مدني حيث تم تصميم مبنى تجاري بارتفاع خمسة عشر دورا بأنظمة إنشائية متعددة وتحت تأثير أنواع مختلفة من الزلازل، و كذلك تم مناقشة مشروع تصميم كوبري معدني بنظام الكمرات الرئيسية، ودراسة الاستجابة الديناميكية لفرن التحميل بمصنع اسمنت أسيوط، أما شعبة عمارة فقد ناقش فيه 12 طالباً مبنى يدعم العمارة الخضراء.