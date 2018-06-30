تعليم صناعي سوهاج تختتم مناقشة مشاريع تخرج طلابها

اختتمت اليوم كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة لقسم الانشاءات المدنية والمعمارية.





صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وقال إن الكلية لها اهمية في تنمية الموارد المجتمعية لاسيما قسم الإنشاءات الذي يسعي الي اكتساب مبادئ وأساسيات التصميم المعماري والإنشائي، والقدرة على إجراءات اختبارات ضبط الجودة والتربة بكفاءة ودقة عالية.



