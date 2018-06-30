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مندوبنا لدى الأمم المتحدة: ثورة 30 يونيو حققت إنجازات كبيرة

السبت 30/يونيو/2018 - 07:24 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
ا ش ا
أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أن ثورة 30 يونيو حققت إنجازات دبلوماسية وسياسي كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك خطوات هامة تم تحقيقها على الصعيد الإفريقي، منوها إلى أن مصر سترأس العام المقبل الاتحاد الأفريقي وتقود العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف إدريس - في مقابلة مع إذاعة "صوت العرب" اليوم السبت - أنه على الصعيد الدولي هناك تطورات في العلاقات المصرية بمختلف القوى الدولية ، وتحرك للتوازن في العلاقات مع الدول المختلفة؛ في إشارة إلى الدول الكبيرة والدول الشقيقة ؛ كما أن هناك اهتماما بأبعاد مختلفة من العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية .

وأشار إلى التواصل في الزيارات رفيعة المستوى مع مختلف الدول؛ واستقبال مصر لعدد كبير من القادة وكبار ومسؤولي دول العالم المختلفة.
أما على الصعيد البرلماني .. أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن هناك علاقات برلمانية ووضح في الرؤية مع الدول المختلفة خاصة مع قادة إفريقيا وكذا الصعيد العربي ، قائلا:" نهدف إلى علاقات تقوم على التوازن والمصالح المتبادلة وتحقيق السلم والأمن والتنمية لنا وللدول الأخرى".

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