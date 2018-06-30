ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى: لا فدية في إفطار المرأة الحامل

السبت 30/يونيو/2018 - 04:20 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحامل التى فطرت في رمضان تقضي ما عليها من أيام فقط ، ولا يوجد فدية عليها، ونسارع بقضاء ما عليها، فدين الله أحق بالقضاء.

وأوضح " عويضة" خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا يشترط صيام الأيام الفائته، وراء بعضها، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلاميّة راعت أحوال الصائم، وأباحت له الفطر إن خشي على نفسه من توابع الصيام، وكذلك الحامل، وإن كان في صيامها ضررٌ عليها أو على الجنين فإنه يُباح لها الفطر على أن تقضيَ ما أفطرته من رمضان فور قدرتها على ذلك.

ترشيحاتنا

هاري يحرج ميجان في حفل باكنجهام لكسر قواعد الاتيكيت.. فيديو

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

وزير الداخلية يشدد على ضباط قسم قصر النيل بسرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين.. صور

بعد وفاة محمد فاروق.. كيفية إنقاذ مصاب بأزمة قلبية

تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لمدينة الأثاث بدمياط

إيران ترسل 16 حاوية أدوية إلى السعودية

تعرف على الشروط العامة للتقديم للكليات والمعاهد العسكرية

مارادونا: ميسي لديه فرصة للتتويج بمونديال روسيا مع الأرجنتين

الجماهير السنغالية تهاجم زميل محمد صلاح فى ليفربول

تعرف علي التشكيل الرسمي للأرجنتين أمام فرنسا

راقصتان مصريتان من عهد الملك فاروق تحتلان اهتمام صحف إسرائيل.. صور

بث مباشر مباراة فرنسا والارجنتين| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

المراغي: الرئيس السيسي رجل الإصلاح الاقتصادي .. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

فيديو

وزير النقل: السكة الحديد ملف صعب ونستحدث منظومة أمان جديدة
حضرى كسكسي مدفون على طريقة زينب مصطفى
وزير النقل: أنفقنا 38 مليار جنيه لتطوير وتنفيذ 7 آلاف كيلو طرق
بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟