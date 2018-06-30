أمين الفتوى: لا فدية في إفطار المرأة الحامل

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحامل التى فطرت في رمضان تقضي ما عليها من أيام فقط ، ولا يوجد فدية عليها، ونسارع بقضاء ما عليها، فدين الله أحق بالقضاء.



وأوضح " عويضة" خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا يشترط صيام الأيام الفائته، وراء بعضها، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلاميّة راعت أحوال الصائم، وأباحت له الفطر إن خشي على نفسه من توابع الصيام، وكذلك الحامل، وإن كان في صيامها ضررٌ عليها أو على الجنين فإنه يُباح لها الفطر على أن تقضيَ ما أفطرته من رمضان فور قدرتها على ذلك.

