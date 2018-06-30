مقتل 5 من مسلحي داعش في غارة جوية للجيش بأفغانستان

أفاد المتحدث باسم فيلق سيلاب (201) التابع للجيش الأفغاني بمقتل 5 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في أفغانستان إثر غارة جوية بطائرة مسيرة نفذها الجيش الأفغاني، مستهدفا بها معاقل للتنظيم في إقليم نانجارهار شرق البلاد.



ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن المتحدث باسم الفيلق قوله "إن طائرة بدون طيار استهدفت معاقل لداعش في مقاطعة (حسكة مينا) التابعة لإقليم نانجارهار الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر التنظيم الإرهابي، بينهم قيادي باكستاني.. كما تم تدمير كميات من الأسلحة والذخيرة الخاصة بهم".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب تنظيم (داعش) إزاء هذا الشأن.

