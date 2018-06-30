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تعرف على دور المرأة في ثورات مصر.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 04:23 م
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم، تقريرًا مصورًا حول دور المرأة في كل ثورات مصر، وصوت المرأة في الثورة.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال التقرير، إن ثورة يونيو هي اكبر ثورة في التاريخ البشرى، مضيفًا "أنا كنت في الميدان وكنت بشوف الأجيال القادمة، وحفيدي قالي لو مش نزلتوني الميدان هاخد تاكسي وأمشي".

وأضافت فريدة الشوباشي أن المشكلة في الإخوان أنهم لا يعوا ما هو الوطن، وهناك تناقض في مفهوم الوطنية بيننا وبينهم"، مشيرة إلى ان المراة المصرية هي التي ربت الشباب المصري الذي قام بالثورة، فهي كائن مصري كامل الوطني والاهلية والثقة فيه".

فيما أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس منظمة المراة العربية السابقة على أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من كارثة كانت تهدف لتغيير الشخصية المصرية، مضيفة "الإخوان متخلفين وتاجروا بالدين".

وتابعت: ان المراة المصرية قامت بدور كبير جدًا، وقامت بدور أكبر من الرجال، فلديها حساسية كبيرة بالامن والامان، وتخشى على أولادها، وتريد لهم السلام.

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