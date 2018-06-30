فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور

تقدمت الديوك الفرنسية بهدف نظيف من ركلة جزاء على راقصي التانجو، وذلك في الدقيقة 13 عن طريق جريزمان، وذلك بمباراة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، والتي تقام المباراة على ملعب "كازان أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





أحرز الهدف اللاعب "جريزمان" في الدقيقة 13، بعد ما سدد ركلة الجزاء، وحصل "مبابي" على ركلة الجزء بمجهود فردي، بعدما مر من أكثر من لاعب، ليتعرض لعرقلة من مدافع الأرجنتين.





بدأ لقاء فرنسا ضد الأرجنتين، بإستحواذ لراقصي التانجو على الكرة، وحصل لاعبوه على 4 ضربات حرة خلال أول ثلاث دقائق، وتقدم أنخيل دي ماريا وأرسل عرضية أولى باللقاء لم تجد من يستثمرها لسرعة الهجمة المرتدة، وذلك في الدقيقة الخامسة.





وفي الدقيقة السابعة من لقاء فرنسا ضد الأرجنتين، نال الديوك أول ركلة حرة مباشرة خطرة، وذلك على بعد 20 ياردة من مرمى الأرجنتين، سددها جريزمان ترتد من العارضة بعد تنفيذ متقن جدًا للكرة.



