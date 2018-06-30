ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور

السبت 30/يونيو/2018 - 04:18 م
هدف فرنسا
هدف فرنسا
مايكل عياد
تقدمت الديوك الفرنسية بهدف نظيف من ركلة جزاء على راقصي التانجو، وذلك في الدقيقة 13 عن طريق جريزمان، وذلك بمباراة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، والتي تقام المباراة على ملعب "كازان أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

أحرز الهدف اللاعب "جريزمان" في الدقيقة 13، بعد ما سدد ركلة الجزاء، وحصل "مبابي" على ركلة الجزء بمجهود فردي، بعدما مر من أكثر من لاعب، ليتعرض لعرقلة من مدافع الأرجنتين.

بدأ لقاء فرنسا ضد الأرجنتين، بإستحواذ لراقصي التانجو على الكرة، وحصل لاعبوه على 4 ضربات حرة خلال أول ثلاث دقائق، وتقدم أنخيل دي ماريا وأرسل عرضية أولى باللقاء لم تجد من يستثمرها لسرعة الهجمة المرتدة، وذلك في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة السابعة من لقاء فرنسا ضد الأرجنتين، نال الديوك أول ركلة حرة مباشرة خطرة، وذلك على بعد 20 ياردة من مرمى الأرجنتين، سددها جريزمان ترتد من العارضة بعد تنفيذ متقن جدًا للكرة.

وتسبّبت تلك الكرة خلال فرنسا ضد الأرجنتين من فوران للديوك الفرنسية، وضغطت بشدة على الفريق الأرجنتيني، وفي حالة الدفاع كانت تنفذ الضغط العالي من ثلث ملعب راقصي التانجو الدفاعية.
فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور
فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور
فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور
فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور
فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة فرنسا والارجنتين| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

ماتيوس يشن هجوما على رباعي ألمانيا بعد الخروج من المونديال

تعرف على موعد مباراة البرتغال وأوروجواي بدور الـ16 للمونديال

عاجل.. انطلاق مباراة فرنسا والارجنتين بث مباشر

اليوم.. كرة القدم تنتظر حدثا تاريخيا خلال لقاءات المونديال

فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور

شاهد .. احتفالات المواطنين بالذكرى الخامسة لـ30 يونيو في ميدان رمسيس

كريستيانو رونالدو يستعد لتحقيق أرقام قياسية أمام الأوروجواي

النواب العراقي يطالب المفوضية بضرورة إقناع المجتمع الدولي بنزاهة الانتخابات

مفاجآت فى القائمة المبدئية للزمالك فى الموسم الجديد

قرار جريء من تيريزا ماي بشأن واقعة محاولة اغتيال الجاسوس الروسي

صحيفة: أبومازن يرفض مناقشة صفقة القرن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

المراغي: الرئيس السيسي رجل الإصلاح الاقتصادي .. صور

طرح كراسات شروط ميكنة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل .. صور

حملات للتوعية بقواعد المرور ..صور

فيديو

وزير النقل: السكة الحديد ملف صعب ونستحدث منظومة أمان جديدة
حضرى كسكسي مدفون على طريقة زينب مصطفى
وزير النقل: أنفقنا 38 مليار جنيه لتطوير وتنفيذ 7 آلاف كيلو طرق
بكري: هجوم السوشيال ميديا جزء من هزيمة مصر أمام السعودية
وزير النقل: نفذنا 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة عقب 30 يونيو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟