ضبط عاطل هارب من أحكام في حملة أمنية بشوارع كفر الزيات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم السبت من ضبط عاطل مسجل خطر هارب من أحكام فى حملة أمنية بشوارع كفرالزيات وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون علي مستوي المحافظة .



وتلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات حول ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز كفر الزيات حول قيــام المدعو " سلامه ر م "35 سنة عاطل مقيم بندر كفر الزيات مسجل شقى خطر تحت رقم 1322 فئة ج عامة سبق اتهامة في عدد(40) قضية ( سلاح نارى– سرقة بالاكراه- مخدرات - سرقة- سلاح ابيض – كسر مرقبة ) والمبلغ عن هروبة في المحضر رقم 7838 جنح مركز كفر الزيات 7/2/2018 م .



وبتقنين الإجراءات وإستئذان النيابه العامه وقام ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط سالف الذكر بحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش) - عدد 10 قرص ترامادول - 100 جنية - هاتف محمول) .



وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط واقر بصحتها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس كما تم التحفظ على المضبوطات تحرر المحضر رقم 21690جنايات مركز كفر الزيات 2018 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

