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جمال بيومي: زيارة وزير خارجية فرنسا توثيقا للتعاون المستمر

السبت 30/يونيو/2018 - 07:27 م
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق
حنان توفيق
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لمصر للمرة الثانية خلال شهر يونيو توثيقا للتعاون المصري الفرنسي.

وأضاف أن فرنسا تعتبر شريكا اقتصاديا وتجاريا هاما لمصر فهي من أكبر الشركاء في أوروبا وتساهم فرنسا في مشروعات التنموية في مصر وتساهم في تقديم المنح إلى مصر بدون مقابل. وأشار إلى أن الملف السوري واليمني من أهم الملفات التي تم مناقشتها خلال الزيارة.

وأوضح بيومي في تصريحات لـ صدي البلد أن فرنسا من أكبر الدول التي تهتم بالانشاءات والطرق والسكة الحديد والمترو والكهرباء وسيكون بين مصر وفرنسا تعاون من خلال توقيع مصر وثيقة تعاون مع فرنسا وأكد أن الزيارات المتتالية لوزير الخارجية الفرنسي الي مصر اشارة الي التنسيق المستمر لتنظيم جلسات مع الجانب الفرنسي تمهيدا للتعاون المستمر والعلاقات الطيبة.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان إلى مصر مع وزير الخارجية سامح شكري و عدد من المسؤولين لمناقشة مباحثات مع كبار المسئولين لمناقشة المجالات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتجارية والثقافية وسبل تعزيزها.

إلى جانب التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا من بينها الأزمة السورية والأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وقال وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الفرنسى: «نحن بصدد وضع إطار مؤسسى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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