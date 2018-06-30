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بث مباشر الان.. البرتغال واوروجواي يوتيوب | رابط يلا شوت مباراة البرتغال واوروجواي مباشر

السبت 30/يونيو/2018 - 05:30 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وسواريز
حسن العمدة
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معلومات عن مشاهدة البرتغال واوروجواي اليوم البرتغال vs اوروجواي، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1، الملعب : ملعب فيشت الأولمبي، المعلق :حفيظ دراجي .

موعد مشاهدة ا يوتيوب مباراة البرتغال واوروجواي في تمام الـ 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءًا بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي مباشر لايف البرتغال واوروجواي بث حي اليوم 30-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة البرتغال واوروجواي اليوم .

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