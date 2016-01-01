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عاشور وربيعة يواصلان التأهيل قبل ودية الشمس

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:11 ص
حسام عاشور لاعب
حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول بالاهلى
عبدالحكيم أبوعلم
بدأ حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري الخفيف قبل انطلاق ودية الأهلي والشمس التي تقام في الخامسة مساء اليوم السبت.

ويعاني عاشور من الإصابة في كاحل القدم، حيث خضع لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين وبدأ اليوم تدريبات الجري حول الملعب.

كما واصل رامي ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي قبل انطلاق ودية الشمس.

يذكر أن الأهلي يستعد للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.

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