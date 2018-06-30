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محافظات

أنشطة رياضية وعروض فنية للاحتفال بذكرى 30 يونيو في سيناء

السبت 30/يونيو/2018 - 05:30 م
أنشطة رياضية وعروض
أنشطة رياضية وعروض فنية للاحتفال بذكري 30 يونيه في سيناء
احمد صالح
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، منذ قليل، فعاليات رياضية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى مركز شباب 6 أكتوبر وسط مدينة العريش.

وتضمنت الاحتفالية مباريات رياضية لفرق الطلائع، وبحضور الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من قيادات الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وورد في بيان صادر عن المركز أن الاحتفالات تتواصل بعرض بفقرات فنية، وعروض رياضية على أنغام أغانى وطنية وسط حضور عدد كبير من الطلائع .
أنشطة رياضية وعروض فنية للاحتفال بذكرى 30 يونيو في سيناء
أنشطة رياضية وعروض فنية للاحتفال بذكرى 30 يونيو في سيناء

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