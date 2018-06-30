أزمات تلاحق نانسي عجرم بعد حفل موازين.. رفض تناول الضيافة المغربية أبرزها

رغم انها من اقل النجمات إثارة للجدل ، الا أن نانسي عجرم واجهتها عدد من الازمات بسبب حفلها في الموازين منذ وصولها المغرب وهو ما عرضها للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدأت الازمات عندما رفضت عجرم تناول الضيافة المغربية بحجة انها لا تستطيع شرب اللبن لانها تعاني من مشاكل صحية لذلك لم تتمكن من تناولها.



والازمة الثانية هي تعاملها بشكل غير لائق مع متسابق ذا فويس حمزة لبيض ورفضها مصافحته من خلال فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن ذلك انها لم تلتقط عدد من الصور التذكارية مع جمهورها عقب انتهاء الحفل.