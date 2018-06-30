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فن

بعد نجاحه في موازين.. صابر الرباعي يشعل قرطاج بحفل كامل العدد

السبت 30/يونيو/2018 - 05:30 م
سعيد فراج
رغم المقاطعة التي شهدها مهرجان موازين الدولي في المغرب، إلا أن ذلك لم يمنع محبي أمير الطرب العربي صابر الرباعي من الحضور، وبكثافة فاقت جميع الحفلات التي سبقته، بحسب التصريحات الصحفية للقائمين على المهرجان. 

وأدى صابر الرباعي مجموعة من أغانيه الخاصة ومن أغاني التسعينيات، ليتفاعل معها جمهوره.

ولم يهدأ صابر الرباعي، فعقب النجاح الكبير لحفلته في مهرجان موازين بالمغرب، سافر بعدها إلى تونس، ليلاقي محبيه على مسرح قرطاج الدولي، الذي فاق عدد حضور ١٠ آلاف شخص حيث ردد الحاضرون وبصوت واحد اغاني صابر كاملة خلال ساعات الحفل أمس الجمعة. 

وأعرب صابر الرباعي خلال الحفل، عن سعادته بمحبة الناس لأغانيه القديمة والجديدة، متذكرا الملحن الراحل خالد البكري الذي تعاون معه بأكثر من اغنيه، منها: "اتحدى العالم، اجمل نساء الدنيا"، وغيرها من الأغاني.
بعد نجاحه في موازين.. صابر الرباعي يشعل قرطاج بحفل كامل العدد
بعد نجاحه في موازين.. صابر الرباعي يشعل قرطاج بحفل كامل العدد
بعد نجاحه في موازين.. صابر الرباعي يشعل قرطاج بحفل كامل العدد
بعد نجاحه في موازين.. صابر الرباعي يشعل قرطاج بحفل كامل العدد
بعد نجاحه في موازين.. صابر الرباعي يشعل قرطاج بحفل كامل العدد
بعد نجاحه في موازين.. صابر الرباعي يشعل قرطاج بحفل كامل العدد

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