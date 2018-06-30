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وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة

السبت 30/يونيو/2018 - 05:44 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة
كتب محمد الغزاوى
اجتمع د. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم بقيادات التعليم بديوان المديرية وذلك فى إطار الحرص على إنجاز متطلبات المرحلة الحالية وسعياً نحو الوصول لأعلى معدلات تنفيذ للخطة الاستراتيجية للوزارة طبقاً لتعليمات د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ود. محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين.

وقد ناقش وكيل الوزارة مع الحضور سبل الاهتمام بالعملية التعليمية داخل الفصل تحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه لمتابعة الأداء الفنى للمعلمين وكذلك تفعيل دور اللجان المشكلة من الإدارات التعليمية لمتابعة أداء المعلمين داخل الفصل بصفة دورية.

وشدّد باهى على متابعة تنفيذ القرار الوزارى ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ وما جاء بالكتاب الدورى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ وإعادة توزيع المعلمين على جميع مدارس الإدارة الواحدة وبين الإدارات التعليمية بهدف سد العجز فى مراحل التعليم المختلفة وبكافة التخصصات.
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة

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