وكيل تعليم بورسعيد يناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة

اجتمع د. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم بقيادات التعليم بديوان المديرية وذلك فى إطار الحرص على إنجاز متطلبات المرحلة الحالية وسعياً نحو الوصول لأعلى معدلات تنفيذ للخطة الاستراتيجية للوزارة طبقاً لتعليمات د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ود. محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين.





وقد ناقش وكيل الوزارة مع الحضور سبل الاهتمام بالعملية التعليمية داخل الفصل تحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه لمتابعة الأداء الفنى للمعلمين وكذلك تفعيل دور اللجان المشكلة من الإدارات التعليمية لمتابعة أداء المعلمين داخل الفصل بصفة دورية.



