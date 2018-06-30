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حوادث

وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية في القاهرة والجيزة.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 05:48 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
أجرى اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وشملت الجولة.. المرور على الخدمات الأمنية والمرورية المعينة بميدان الشهيد هشام بركات، مشددًا على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية، وانتشار قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور.

والتقى الوزير خلال الجولة بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم ورضائهم عن الجهود المبذولة من قوات الشرطة لتحقيق الأمن، حيث أكد أحد المواطنين أن مصر أصبحت بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة أفضل من غيرها من الدول استقرارًا وأمنًا وندعوا لشهدائنا الأبطال أن يتغمدهم الله بواسع رحمته.

وأشار وزير الداخلية إلى أن ذات الميدان شهد أحداث عنف وقتل وتخريب من جماعات إرهابية بإسم الدين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أى من يرفع السلاح فى وجه الشعب المصرى ، وأننا والشعب والقوات المسلحة يدًا واحدة وسنظل يدًا واحدة.

كما شملت جولة وزير الداخلية المرور على الخدمات الأمنية بعدد من الميادين والمحاور.

ووجّه الوزير بنشر وتعزيز الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة مشددًا على اليقظة التامة للقوات والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.

وشدد على حسن معاملة المواطنين بإعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية ولما له من أهمية فى دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة مؤكدًا ضرورة تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام لتسهيل كافة الخدمات للمواطنين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم.

كما تفقد الوزير خلال الجولة عددًا من القوات وناقشهم حول أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها.

وأعرب فى نهاية الجولة، عن تقديره لما لمسه من جهد وانضباط فى الأداء، مؤكدًا حرص الوزارة على الوصول بالقوات إلى أعلى مستوى من الكفاءة والاستعداد بما يمكنها من مواجهة كافة المواقف.

وأشار إلى أن الوزارة لا تألوا جهدًا فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم العمل الأمنى، مشددًا على التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية مع مرؤسيهم لمتابعة سير الأداء الأمنى.

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