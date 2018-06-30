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ديني

بماذا ندعي للمتوفى؟.. علي جمعة يجيب .. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 05:31 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الأرواح تصلها الدعاء وتحتاج إلى الأنوار والسكينة والرحمة.

وأضاف "جمعة" خلال قناته الرسمية عبر اليوتيوب، أن الدعاء للمتوفى وقراءة القران على روحه بقول "اللهم هب مثل ما فعلت لروحه، وتدخل عليهم كالهدية.

وتابع من الأدعية للمتوفى: "اللهم اغفر له اللهم وسع مدخله اللهم شفع فيه نبينا، اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعفو عنه واكرم نزله، ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار،اللهم إنه في ذمتك و حبل جوارك فقه من فتنة القبر و عذاب النار.

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