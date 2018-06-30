ضبط 7 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية.. صور

شنت مديرية أمن الدقهلية تحت برئاسة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية عدة حملات لضبط وقائع سرقات الدراجات النارية نظرا لتزايد هذا النمط من الجريمة فى الآونة الأخيرة.



تم تشكيل مجموعات عمل من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث المراكز والأقسام استهدفت الكشف عن القائمين بهذا النشاط الإجرامى وضبطهم حيث تم العمل على نحو جماعى بكافة مراكز وأقسام المديرية.



وتمكنت الحملات من ضبط عدد من التشكيلات العصابية كان مجملها كالتالى " 7 " تشكيلات عصابية و " 21 " متهم و" 65 " دراجة نارية مضبوطة و7 قضايا سرقات من فئات أخرى.