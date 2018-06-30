خالد جلال يعيد مسرحية سلم نفسك على مركز الإبداع

قرر المخرج خالد جلال إعادة عرض مسرحية "سلم نفسك" بمركز الإبداع ابتداء من اليوم وذلك بعد النجاح الذى حققته خاصة بعد عرضها فى عدد من المحافل العربية.



يذكر أن مسرحية "سلم نفسك" كانت قد عرضت مؤخرا فى دولة تونس بمدينة صفاقس وتم خلال عرضها تكريم المخرج خالد جلال ونالت المسرحية استحسان وإعجاب الجمهور التونسى.



مسرحية "سلم نفسك" هى عرض مادة الارتجال لقسم التمثيل للدفعة الثالثة، أزياء مروة عودة، للمخرج المنفذ علا فهمى، ويعرض بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا فى الساعة الثامنة مساء، وهو عمل قائم على أفكار يطرحها المخرج خالد جلال، ويقوم فريق العمل من الممثلين بالارتجال، ليعيد صياغتها بشكل مسرحى، كتابةً وإخراجًا، وهذه مدرسة يتميز بها المخرج خالد جلال عن بقية المخرجين فى مصر، وحقق من خلالها عدة نجاحات بعدد من العروض المسرحية.