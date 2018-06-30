سفير تايلاند بالقاهرة: سعداء بتنظيم بطولة المواي تاي بمصر

شهد السفير التايلاندي في مصر شاينا رونج، حفل اختتام فعاليات البطولة الإفريقية الأولى للمواي تاي.



وأكد السفير خلال الحفل الذي اقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي أنه ممتن بوجوده مع اصدقائه المصريين بالقاهرة معلنا انطلاق نهائيات البطولة الإفريقية للمواي تاي .



وأشار شاينا إلى أن تنظيم البطولة فى مصر يعد حدثا رئيسيا للبلدين مصر وتايلاند معربا عن سعادته للاهتمام وإجادة التنظيم من طرف أكاديمية AUFC والجمعية المصرية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للمواي تاي.



حضر حفل الاحتفال سفير دولة تايلاند و سفراء عدة دول اسيوية اوروبية وافريقية ومساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير خالد ثروت ونائب مساعد الوزير للشؤون الاسيوية السفير حازم الطاهري، وبحضور رئيس الاتحاد الأفريقي عبد الكريم الهلالي.