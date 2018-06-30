الآن بث حي ومباشر رابط مباراة البرتغال واوروجواي بث الاسطوره الان مباشر

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معلومات عن مشاهدة البرتغال واوروجواي اليوم البرتغال vs اوروجواي، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1، الملعب : ملعب فيشت الأولمبي، المعلق :حفيظ دراجي .



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