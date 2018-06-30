نيفين شلبي تفوز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان المناجم بتونس

أعلنت المخرجة نيفين شلبى عبر صفحتها على فيس بوك عن فوز فيلمها الجديد "افتح رسالة" فى مهرجان سينما المناجم في تونس.



وقالت نيفين: "فاز فيلمى الروائى القصير افتح الرسالة بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان سينما المناجم فى تونس فى دورته الثانية 2018، وجاء فى تقرير لجنة التحكيم "منح تتويجا خاصا لشريط "افتح الرسالة" للمخرجة نيفين شلبى، وذلك لطرحها مشاكل آنية بصيغة واضحة وجريئة".



تدور أحداث فيلم "افتح الرسالة" فى نصف يوم عن عاطف الشاب الذى يجد جميع من حوله يطلبون منه أن يفتح رسالة مهمة جاءت له على هاتفه لنكتشف حقيقة الأمر فى نهاية الفيلم، والفيلم يتحدث بشكل واضح ومباشر عن فساد الإعلام وكيف يمكن استخدام الإعلام الفاسد فى السيطرة علي العقول وإيهام الناس بأشياء غير حقيقية.