ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نيفين شلبي تفوز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان المناجم بتونس

السبت 30/يونيو/2018 - 05:39 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت المخرجة نيفين شلبى عبر صفحتها على فيس بوك عن فوز فيلمها الجديد "افتح رسالة" فى مهرجان سينما المناجم في تونس.

وقالت نيفين: "فاز فيلمى الروائى القصير افتح الرسالة بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان سينما المناجم فى تونس فى دورته الثانية 2018، وجاء فى تقرير لجنة التحكيم "منح تتويجا خاصا لشريط "افتح الرسالة" للمخرجة نيفين شلبى، وذلك لطرحها مشاكل آنية بصيغة واضحة وجريئة".

تدور أحداث فيلم "افتح الرسالة" فى نصف يوم عن عاطف الشاب الذى يجد جميع من حوله يطلبون منه أن يفتح رسالة مهمة جاءت له على هاتفه لنكتشف حقيقة الأمر فى نهاية الفيلم، والفيلم يتحدث بشكل واضح ومباشر عن فساد الإعلام وكيف يمكن استخدام الإعلام الفاسد فى السيطرة علي العقول وإيهام الناس بأشياء غير حقيقية.

ترشيحاتنا

روما الإيطالي يقترب مع نجم المغرب واياكس الهولندى

الأهلي يواجه الشمس وديا قبل السفر إلى كرواتيا

وزير الداخلية: لا تهاون مع من يرفع السلاح في وجه المصريين ..صور

تعرف على الشروط الخاصة بكل كلية عسكرية

مصابو حادث أتوبيس الزعفرانة: الإسعاف وصل بعد ساعة ونصف

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بمنطقة قناة السويس

اليوم.. كرة القدم تنتظر حدثا تاريخيا خلال لقاءات المونديال

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

ماركا: كورتوا الأقرب لخلافة نافاس في حراسة مرمى ريال مدريد

سواريز ينتظر رقما قياسيا جديدا أمام البرتغال

فرنسا ضد الأرجنتين.. الديوك تصيح بهدف أول لـ «جريزمان».. فيديو وصور

رابط مشاهدة مباراة رابط مشاهدة مباراة فرنسا والارجنتين مباشر بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

أحلام تضع اللمسات الأخيرة على حفلها فى ختام موازين.. صور

أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار البلدى والخيول .. صور

سيولة مرورية بميدان النهضة فى ذكرى ثورة 30 يونيو .. فيديو وصور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

فيديو

فرنسا تهزم الأرجنتين برباعية وتصعد لدور الـ8 بالمونديال عقب مباراة تاريخية.. فيديو وصور
وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية في القاهرة والجيزة.. فيديو
هدفان للأسطورة «مبابي» لتتقدم فرنسا على الأرجنتين 2/4 في لقاء عالمي.. فيديو
هدف عالمي لـ"بافارد" يمنح فرنسا التعادل مع الأرجنتين.. فيديو وصور
الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لخفض أسعار السلع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟