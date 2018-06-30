شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل احتفالات المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، حيث خرج المصريون المقيمون فى بروكسل للاحتفال بذكرى الثورة رافعين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرددين الأناشيد الوطنية فرحًا بذكرى الثورة التى أنقذت مصر والمنطقة العربية من المخطط الذى كان يحاك ضدها.



