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شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 05:42 م
احتفالات المصريين
احتفالات المصريين ببروكسل بذكرى ثورة 30يونيو
رقية محمد
شهدت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل احتفالات المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، حيث خرج المصريون المقيمون فى بروكسل للاحتفال بذكرى الثورة رافعين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرددين الأناشيد الوطنية فرحًا بذكرى الثورة التى أنقذت مصر والمنطقة العربية من المخطط الذى كان يحاك ضدها.

وكانت أكثر من عاصمة أوروبية شهدت احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو والتى ساهمت فى عودة الأمن والاستقرار للدولة المصرية، فضلاً عن عودة مصر لدورها الريادى في المنطقة وتعافى حركة الاستثمار والسياحة بالدولة من جديد.
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو
شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

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