ضبط 8 مخابز مخالفة ومحطة وقود بدون ترخيص بالبحيرة..صور

نفذت إدارة تموين مركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين حملة مكبرة اليوم السبت للرقابة علي المخابز والأسواق ومستودعات الغاز والوقود وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث تموين البحيرة.



أسفرت عن ضبط 8 مخابز بلدية بينها 5 تنتج خبزا مدعما ناقص الوزن القانوني بمقدار يتراوح بين 18 : 28 جرام بالرغيف ، 3 مخابز أخرى تقوم باستخدام الكارت الذهبي في ضرب كميات خبز وهميه بعدد 12000 رغيف بما يعادل 20 شيكارة دقيق مدعم.



وتم ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 3600 رغيف مدعم اثنلء تهريبها للبيع بغلسوق السوداء خارج منظومة المخابز وتم التحفظ علي الخبز المضبوط ومصادرته.



وفى مجال الرقابة على الأسواق تمكنت الحملة من ضبط 1000 كيس سكر تمويني مدعم بما يعادل طن سكر ناقص الوزن القانوني مجهز ومعبأ ومعد للتسليم والصرف للبطاقات التموينية في مركز تعبئة سكر تمويني مدعم متعاقد مع وزارة التموين، 200 كارتونة صلصة طماطم بكل كارتونه 24 علبه بإجمالي 4800 علبه زنة العلبه 380 جرام مجهولة المصدر وغير مصحوبه بأي فواتير أو مستندات تدل علي منشأها. وذلك داخل مركز توزيع مواد غذائيه غير مرخص



وتمكنت الحملة فى مجال الرقابة على محطات تمويل السيارات من ضبط 1200 لتر سولار مدعم تم تجميعها داخل محطة لتمويل السيارات بدون ترخيص لتهريبها وللاتجار بها بالسوق السوداء وبأسعار أعلي من الاسعار الرسميه وتم التحفظ علي المضبوطات ومصادرتها بمعرفة الادارة وارسال المحاضر للنيابة العامة لتحريك الدعاوي الجنائية ضد المتهمين.

