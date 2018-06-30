فرنسا تهزم الأرجنتين برباعية وتصعد لدور الـ8 بالمونديال عقب مباراة تاريخية.. فيديو وصور

صعد منتخب الديوك الفرنسية لدور الـ8 من المونديال، بعدما فاز على راقصي التانجو بنتيجة كبيرة 3/4 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كازان أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.



وتألق خلال اللقاء الداهية الجديدة كيليان مبابي، وذلك بتسجيل هدفين والحصول على ركلة جزاء.



وتقدمت فرنسا بهدف في الدقيقة 13 من ركلة جزاء عن طريق جريزمان، وتعادل أنخيل دي ماريا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يتقدم ميركادو مجددا بعدما ارتطمت تسديدة ميسي بقدمه، وتتحول للمرمى الفرنسي، قبل أن يتعادل "بافارد" من تسديدة عالمية "على الطاير"، ويتقدم الديوك مجددا عن طريقة الغزال الأسمر "مبابي" 64 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعاود ويسجل عقب الهدف بـ4 دقائق فقط من إنفراد من جهة اليمين من هجمة مرتدة تدرس، قبل أن يقلص إجويرو النتيجة إلى 3/4.



وبدأ لقاء فرنسا ضد الأرجنتين، باستحواذ لراقصي التانجو على الكرة، وحصل لاعبوه على 4 ضربات حرة خلال أول ثلاث دقائق، وتقدم أنخيل دي ماريا وأرسل عرضية أولى باللقاء لم تجد من يستثمرها لسرعة الهجمة المرتدة، وذلك في الدقيقة الخامسة.



وفي الدقيقة السابعة من لقاء فرنسا ضد الأرجنتين، نال الديوك أول ركلة حرة مباشرة خطيرة، وذلك على بعد 20 ياردة من مرمى الأرجنتين، سددها جريزمان ترتد من العارضة بعد تنفيذ متقن جدا للكرة، وتسببت تلك الكرة خلال مباراة فرنسا ضد الأرجنتين من فوران للديوك الفرنسية، وضغطت بشدة على الفريق الأرجنتيني، وفي حالة الدفاع كانت تنفذ الضغط العالي من ثلث ملعب راقصي التانجو الدفاعية.



وأحرز هدف التقدم اللاعب "جريزمان" في الدقيقة 13، بعد ما سدّد ركلة جزاء على يمين الحارس، وحصل "مبابي" على ركلة الجزء بمجهود فردي، بعدما مر من أكثر من لاعب، ليتعرض لعرقلة من مدافع الأرجنتين.



وفرض منتخب فرنسا سيطرة وخطورة شديدة على مرمى راقصي التانجو، وذلك بفضل تألق النجم كليان مبابي، والذي صال وجال بمنتصف ملعب الأرجنتين، وحصل مبابي على ركلة حرة من 19 ياردة، وتسبب في إنذار لمدافع الأرجنتين إلا أن بول بوجبا سددها أعلي من العارضة بكثير.



وسعى منتخب الأرجنتين من لملمة صفوفه بعد مرور 20 دقيقة من اللقاء، لم يقدم فيها أي شئ يذكر، إلا أن التمركز الدفاعي والتنظيم التكتيكي لمنتخب فرنسا حال دول وصولهم إلا ثلث الملعب الهجومي على أقل تقدير، واستحوذ راقصو التانجو استحواذا سلبيا على الكرة، بينما اعتمد الديوك على الكرات المرتدة، وشكلت خطورة شديدة على مرمى الأرجنتين.



وأدرك راقصو التانجو التعادل بصاروخية للنجم "أنخيل دي ماريا" في الدقيقة 42، بعد ما سدد كرة لا تصد ولا ترد من حوالي 35 ياردة، ليخترق دفاعات فرنسا العنيدة، ويعيد الأرجنيتني لساحة القتال مجددا.



ومع بداية الشوط الثاني، تقدم الأرجنتين عن طريق "ماركادو" بصدفة بحتة، بعدما ارتطمت تسديدة ميسي التي كان يسعى المدافع لتفاديها لتتحول هدف لفريقه في الدقيقة 48 من أحداث المباراة ليلتهب الملعب كرويا بين الفريقين عقب الهدف.



قبل أن يدك هافارد هدف التعادل للفرنسيين من تسديدة عالمية " على الطاير" في الدقيقة 57 من أحداث اللقاء، وتكون نقطة التحول في المباراة، ليعيد الديك الفرنسي بقوة ويصيح في وجه راقصي التانجو.



وخلال 4 دقائق فقط، كان السكورة الجديد "كيليان مبابي" على موعد مع تتويج جهوده بهدفين لتتقدم فرنسا في دقائق بنتيجة 4/2، حيث يتقدم الديوك مجددا عن طريقة الغزال الأسمر في الدقيقة 64 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعاود ويسجل عقب الهدف بـ4 دقائق فقط من إنفراد من جهة اليمين من هجمة مرتدة تدرس.



وعقب تسجيل الهدفين هدأ إيقاع اللعب، وفقد لاعبو الأرجنتين الأمل في الوصول مجددا لمرمى فرنسى، والعودة للبطولة، إلا أن الروح المعنوية لامست الأرض، وكاد منتخب فرنسا أن يخرج بنمتيجة أسطورية ومضاعفة الأهداف، إلا أن لاعبوه لم ينهوا الهجمات بالشكل المطلوب.



وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من جانب منتخب الارجنتين حتى نجح المهاجم اجويرو من تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.