أبرز فيديوهات التوك شو.. السيسي: طريق الإصلاح قاس لكنه حتمي ويعد بمستقبل أفضل.. مميش يطالب بتوثيق قناة السويس الجديدة بعمل فني..وزير النقل: السكة الحديد ملف صعب ونستحدث منظومة أمان جديدة

تناولت برامج «التوك شو»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، المحلية منها، والعربية والدولية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وإلى أبرز الفيديوهات:





* السيسي: طريق الإصلاح قاس لكنه حتمي ويعد بمستقبل أفضل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاسٍ ويتسبب في الكثير من المعاناة، لكن المعاناة الناتجة من عدم الإصلاح أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وإنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيرًا حتى أصبح حتميًا لا اختيار.



وتوجه الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013، بخالص التحية والتقدير لكل رب وربة أسرة يتحملون في كبرياء وشموخ مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائهم.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المستقبل أفضل لهم ولأولادهم، وأن الآباء بإدراكهم العميق ووعيهم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنهم، يضربون المثل والقدوة ويثبتون مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب الكريم.





* وزير النقل: السكة الحديد ملف صعب ونستحدث منظومة أمان جديدة

قال هشام عرفات وزير النقل إن قطاع السكة الحديد من أصعب الملفات، خاصة وأنه من أقدم المرافق في العالم، إضافة إلى تعرضه لإهمال كبير.



وأضاف عرفات، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الدعم الكبير للمحروقات كانت من أسباب انتقال نقل البضائع من السكة الحديد إلى النقل البري، ما حرم القطاع من عوائد جيدة كانت ستحدث فارق في عمليات الصيانة.



ولفت عرفات إلى أنه سيتم استحداث بعض الأنظمة لتحقيق اعلى درجات الأمان وذلك بنهاية 2019، ويتم العمل حاليا على قرابة 800 كم من خطوط السكة الحديد، واستحداث منظومة إلكترونية تعد أحدث وسائل الأمان في العالم.



وأشار عرفات إلى أن هناك طلبا عاليا على نقل السكة الحديد بعد تخفيض الدعم على المحروقات، ولذلك سيتم زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر دون التأثير على الأمان.





* خبير اقتصاد: حكومة ما قبل ثورة 30 يونيو كانت في غيبوبة

قال مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد، إن مصر أعادت إحياء الوطن العربي من جديد بنجاح ثورة 30 يونيو، معربا عن أمله في نجاح سوريا وبقية الدول العربية في الخروج من أزمتهم بعد وقوف مصر في وجه مخطط تدمير المنطقة.



وأضاف مصطفى بدرة، في لقاء لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم "السبت"، أن حكومة ما قبل ثورة 30 يونيو كانت في غيبوبة تامة وبعيدة عن الشارع المصري، وتهاوى الاحتياطي النقدي ليصل إلى 12 مليار دولار بعد ان كان 36 مليارا.



وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك 4500 مصنعا توقفت عن العمل بسبب الانفلات الأمني حينها والتهديدات للمستثمرين ولكن الأوضاع في طريقها للتحسن حاليا.





* تطعيم 221 مواطنا ضد السعار بالوادي الجديد في أخبار المحافظات

تعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم السبت، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة الفيوم: تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط سائق من مركز أبشواي بجوزته طني أسمدة زراعية مدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء في حملة لمباحث التموين بالمحافظة أمس.



محافظة الإسماعيلية: شنت مديرية التموين والتجارة حملة تموينية موسعة برئاسة نبيل الغريب ونجحت في تحرير 110 محاضر تلاعب في الوزن والبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادات صحية.



محافظة الوادي الجديد: أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة أمس الجمعة، عن تحصين وتطعيم 221 مواطنًا ضد مرض السعار، عقرتهم كلاب ضالة و 71 أخرين وهاجمتهم حيوانات اخرى بمراكز المحافظة.



محافظة أسوان: تمكن رجال مباحث التموين أمس الجمعة، من ضبط 28 قضية تموينية بأسوان المحافظة.



محافظة الإسكندرية: تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية من استخراج شهادة أمان لـ 146 سيدة قرى أبيس وباب العبيد بالمجان.



محافظة البحيرة: وجهت المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة بمتابعة أعمال النظافة وقص الاشجار والمرور اليومي بشوارع المدن والقرى لرفع الإشغالات والتعديات منها بشكل مستمر.



محافظة بني سويف: قامت قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة بالكشف على ألف و 13 مريضًا في مختلف التخصصات بالاضافة إلى فحص 71 مريضًا بمعمل الدم و 22 بمعمل الطفيليات وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



محافظة كفر الشيخ: أحال اللواء حمدي محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق طبيبعًا و 3 عاملين للتحقيق بـ 5 مستشفيات 24 ومصالح حكومية بسبب التقصير في العمل.







* الإسعاف: تركيز الخدمات على الطرق السريعة والساحلية للتأمين

قال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع كافة المحافظات والمناطق المركزية والجهات المعنية بالصحة، خلال فترات الإجازات والاحتفالات، تحسبا لأي طوارئ.



وأضاف الأنصاري، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن وزارة الصحة تختص بالجزء الميداني، والربط بين كافة قطاعات الصحة لتأمين احتفالات المواطنين، مُشيرا إلى أنه يتم التركيز بالخدمات على الطرق الرئيسية والمؤدية للمدن الساحلية.





* تعرف على دور المرأة في ثورات مصر

عرض برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم، تقريرًا مصورًا حول دور المرأة في كل ثورات مصر، وصوت المرأة في الثورة.



وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال التقرير، إن ثورة يونيو هي اكبر ثورة في التاريخ البشرى، مضيفًا "أنا كنت في الميدان وكنت بشوف الأجيال القادمة، وحفيدي قالي لو مش نزلتوني الميدان هاخد تاكسي وأمشي".



وأضافت فريدة الشوباشي أن المشكلة في الإخوان أنهم لا يعوا ما هو الوطن، وهناك تناقض في مفهوم الوطنية بيننا وبينهم"، مشيرة إلى ان المراة المصرية هي التي ربت الشباب المصري الذي قام بالثورة، فهي كائن مصري كامل الوطني والاهلية والثقة فيه".



فيما أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس منظمة المراة العربية السابقة على أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من كارثة كانت تهدف لتغيير الشخصية المصرية، مضيفة "الإخوان متخلفين وتاجروا بالدين".



وتابعت: أن المرأة المصرية قامت بدور كبير جدًا، وقامت بدور أكبر من الرجال، فلديها حساسية كبيرة بالامن والامان، وتخشى على أولادها، وتريد لهم السلام.





* درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، السبت، بيان هيئة الارصاد الجوية لدرجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 / 24

الإسكندرية 29 / 23

مطروح 28 / 21

بورسعيد 29 / 25

دمياط 29 / 24

الإسماعيلية 33 / 22

السويس 34 / 23

العريش 30 / 21

رفح 29 / 20

طابا 33 / 23

شرم الشيخ 37 / 28

الغردقة 36 / 27

الفيوم 34 / 24

بني سويف 34 / 24

أسيوط 35 / 24

الأقصر 39 / 27

أسوان 39 / 28

شلاتين 35 /27

حلايب 33 / 28

الوادي الجديد 37 / 25





* أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، السبت.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات للكيلو، والبصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 4 جنيهات للكيلو، العنب 8 جنيهات، الخوخ 10 جنيهات، المشمش 10 جنيهات.





* أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم، السبت.



وسجل الدولار الأمريكي 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، واليورو 20.64 جنيه للشراء، و20.76 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.31 جنيه للشراء، و23.45 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.86 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" سجل 16.27 جنيه للشراء 16.18 جنيه للبيع.



فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 718 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 629 جنيها للجرام، وعيار "18" 539 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5032 جنيها.



