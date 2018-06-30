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كأس العالم

وليد سعيد يتوج بذهبية الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط

السبت 30/يونيو/2018 - 05:54 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أحرز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة وليد سعيد محمد الميدالية الذهبية في منافسات وزن ٦٩ كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الفترة من ٢٢ يونيو حتى الأول من يوليو بمدينة تاراجونا الأسبانية.

و توج سعيد بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على ملاكم أسبانيا يوبا سيسوخو نيدياي بنتيجة ٤-١.

و كان وليد سعيد قد تأهل للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على لاعب تونس أحمد تابعي بنتيجة ٥-صفر.

و يقود الفريق المدير الفني كابتن سعيد حسن، و الخبير الكوبي فرانسيسكو لوبيز بيريز، و يرأس البعثة دكتور عبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصري للملاكمة.

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