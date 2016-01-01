الأوبرا تنظم حفلا لششوان الصينية على مسرح الجمهورية بعد غد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني والعلاقات الثقافية الخارجية حفلا مساء غد الاثنين على مسرح الجمهورية تحييه فرقة ششوان للغناء والرقص المعاصر الصينية.



وتقدم الفرقة الصينية، خلال الحفل، باقة من الأغاني والرقصات التراثية والمعاصرة، منها (رقصة المروحة الحمراء، تبديل الأقنعة، زهرة الياسمين، الحياة، أصدقاء للأبد وأمير مصر).



يذكر أن الفرقة تتبع وزارة الثقافة ومقاطعة ششوان الصينية، وتضم 15 فنانا وفنانة، وتعتمد على ابتكار العديد من الرقصات المعاصرة مع الحفاظ على الأصالة للثقافة التقليدية والفلكورية القديمة.



وقدمت الفرقة الكثير من العروض المتميزة داخل الصين وخارجها، وحصدت العديد من الجوائز في المهرجانات والمسابقات المهمة، منها الجائزة الذهبية للرقص الكلاسيكي لدولة الصين في القرن العشرين، والجائزة الذهبية والفضية والبرونزية للإبداع والأداء في مسابقة الصين الدولية للرقص.