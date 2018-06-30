النقل: الانتهاء من 11 طريقا ورفع كفاءة 1350 كم في 4 سنوات

استعرضت وزارة النقل أهم إنجازاتها خلال السنوات الأربع السابقة في مختلف مجالات النقل، وفي مقدمتها الانتهاء من تنفيذ 11 طريق بإجمالي أطوال 865 كم ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 1350 كم.



وذكر بيان أصدرته وزارة النقل اليوم السبت أنه أولًا: مشروعات الطرق والكباري (المشروع القومي للطرق) انه تم الانتهاء من 11 طريق بإجمالي أطوال 865 كم وإجمالي تكلفة 13.2 مليار جنيه، منها تطوير طريق وادي النطرون / العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1,920 مليار جنيه، وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه، وازدواج طريق النفق/ الشط/ عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه، وازدواج طريق الصعيد/ البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه، وازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه، وازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل/ رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه.



كما تم تطوير طريق القاهرة/ السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1185 مليون جنيه، وإنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل/ رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه، وإنشاء طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الفرافرة/ عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه، وإنشاء القوس الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي (بلبيس - بنها) بطول 33 كم وتكلفة 3.35 مليار جنيه.



وفيما يتعلق بمشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية (الإنشاء والازدواج)، ذكرت الوزارة أنه تم إنشاء وازدواج طرق بإجمالي أطوال 650 كيلومتر وتكلفة 3,5 مليار جنيه ومن أهمها ازدواج طريق سوهاج/ قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج المحلة/ كفر الشيخ بطول 32 كيلومتر وتكلفة 650 مليون جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج طنطا/ كفر الشيخ بطول 34 كيلومتر وتكلفة 500 مليون جنيه، وإنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كيلومتر وتكلفة 195 مليون جنيه.



وأوضحت أنه تم إنشاء وصلات لربط كباري النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطي) بطول 65 كيلومتر وتكلفة 214 مليون جنيه، وازدواج الطريق الزراعي بني سويف/ المنيا في المسافة من بني سويف حتى سدس (مرحلة أولى) بطول 25 كيلومتر وتكلفة 146 مليون جنيه، وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع الأوتوستراد (الداعم الداخلي) بطول 30 كيلومتر وتكلفة 192 مليون جنيه، وازدواج طريق مغاغة/ العدوة بطول 24 كيلومتر وتكلفة 102 مليون جنيه.



وتناول بيان وزارة النقل أهم الإنجازات الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق القديمة (الصيانة ورفع الكفاءة)، حيث تم رفع كفاءة 1350 كيلومتر من الطرق بإجمالي تكلفة 2,5 مليار جنيه، ومن أهمها رصف طريق الشط/ ميت أبو الكوم/ القنطرة شرق بطول 108 كم وتكلفة 150 مليون جنيه، ورصف طريق أسوان/ أبو سمبل بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه، ورصف الطريق الدائري حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 مليون جنيه، ورصف طريق نخل/ التمد بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق أسيوط/ الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه، ورصف طريق كوم أمبو/ إدفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه، ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي (كمين الشيخ فضل – كمين الجزامي) بطول 40 كم وتكلفة 95 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق طابا/ نويبع بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه.



واستعرض البيان مشروعات إنشاء الكباري، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية إنشاء 4 محاور على النيل و20 كوبري علوي، بالإضافة إلى كباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي وكباري طريق السويس بتكلفة إجمالية 4,2 مليار جنيه، ومنها محور جرجا على النيل بتكلفة إجمالية 497,5 مليون جنيه، ومحور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه، ومحور بني مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه، ومحور بنها على النيل بتكلفة 595 مليون جنيه، وكوبري فوكة العلوي بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه، وكوبري الكلابية العلوي بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه، واثنين من الكباري أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه.



كما تم توسيع كوبري امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه، وكوبري المعنا العلوي بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه، وكوبري أبو حماد العلوي بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه، وكوبري العباسة العلوي بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه، وكوبري المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه، وكوبري دهشور العلوي على طريق القاهرة/ الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه، وكوبري أجا العلوى على طريق بنها/ المنصورة بتكلفة 91 مليون جنيه، واثنين من الكباري على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط بتكلفة 132 مليون جنيه، واثنين من الكباري على الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 118 مليون جنيه، وكوبري داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 80 مليون جنيه، وكوبري دمنهور العلوي بتكلفة 151 مليون جنيه، وكوبري التوفيقية العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، وكوبري قوص بتكلفة 44 مليون جنيه، وكباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي بتكلفة 610 مليار جنيه، وكباري طريق القاهرة/ السويس بتكلفة 377 مليون جنيه.



مشروعات السكك الحديدية

وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، فقد تم التجديد الشامل للسكة على خط القاهرة/ أسوان بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه، وتوريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة علي خطوط الوجهين القبلي والبحري بتكلفة 2,086 مليار جنيه، وتطوير 2750 عربة سكة حديد بدرجاتها المختلفة بتكلفة 734 مليون جنيه، وتطوير وتحسين وصيانة 92 محطة سكة حديد بتكلفة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى التطوير الشامل لعدد 309 مزلقان على خطوط الشبكة بتكلفة 600 مليون جنيه، وتم بدء تشغيل قطارات لنقل الحاويات من مينائي الإسكندرية والسخنة إلى 6 أكتوبر واستئناف نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية إلى السخنة وبورسعيد بعد توقف عدة سنوات، كما تم توريد 40 عربة توليد قوى من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه، والتعاقد على توريد 100 جرار جديد قدرة (4250) حصان، وتأهيل 81 جرار وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار.



كما تم التفاوض مع الشركات المتخصصة لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه، والعمل في مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط الشبكة بإجمالي أطوال 1089 كم بتكلفة تعادل 17 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات دراسة وطرح وإسناد خط القطار الكهربائي عالي السرعة (السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين) بطول حوالي 504 كم.



مشروعات مترو الأنفــــاق (مشروعات إنشاء خطوط جديدة)

شهدت السنوات الأربع الماضية العمل في تنفيذ الجزء الأول A4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون – هليوبوليس – ألف مسكن – نادي الشمس – النزهة – هشام بركات) بطول 5,15 كيلومتر بتكلفة 257 مليون يورو و1816 مليون جنيه، والعمل في تنفيذ الجزء الثاني B 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب - عدلي منصور) بطول 6,37 كيلومتر وتكلفة 228 مليون يورو و3554 مليون جنيه، وبدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - الكيت كات - إمبابة - جامعة القاهرة) بطول 17,7 كم وتكلفة 1553 مليون يورو و10440 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات وإسناد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (6 أكتوبر - الملك الصالح) بطول 19 كم بتكلفة 30 مليار جنيه و1,75 مليار دولار، وبدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كم وتكلفة 1200 مليون دولار.



وفيما يتعلق بتطوير الخطوط القائمة، فقد تم توريد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان - المرج) بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وتطوير وتحديث 17 قطار بدأ تشغيلها على الخط الأول للمترو من حوالي 30 عاما بتكلفة 335 مليون جنيه، وتوريد وتشغيل 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة/ المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه، وتطوير نظم المراقبة والتأمين في 47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه، وبدء العمل في ازدواج المسافة من المرج إلى المرج الجديدة بطول 1,4 كم وتكلفة 360 مليون جنيه، وتوريد وتركيب 46 سلم متحرك بمحطات المترو بتكلفة 45 مليون جنيه، وإنشاء عدد 28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة 20 مليون جنيه، وتوريد 850 بوابة لا تلامسية و100 ماكينة تذاكر للخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة 160 مليون جنيه.



في مجال النقل البحري

فيما يتعلق بموانئ البحر الأحمر، فقد تم افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1,3 مليون راكب / سنة – ساحة انتظار شاحنات بطاقة 40 ألف شاحنة / سنة – ساحة لسيارات التربتك بطاقة 30 ألف سيارة / سنة – تطوير البنية التحتية والمرافق)، كما تم افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 700 ألف راكب / سنة وتطوير الرصيف البحري ليصل طوله إلى 345 متر وإنشاء منطقة تربتك بطاقة 50 ألف سيارة ومبنى ادارى جديد وتطوير البنية التحتية والمرافق)، وافتتاح مشروع تطوير ميناء نويبع البحري (المرحلة الأولى والثانية) بتكلفة 280 مليون جنيه (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1,7 مليون راكب / سنة وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات)، وإنشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه، ورفع كفاءة حاجز الأمواج بميناء السويس بتكلفة 30 مليون جنيه.



أما ميناءا الإسكندرية والدخيلة، فقد شهدا تكريك الممر الملاحي للميناء لزيادة العمق التصميمي إلى 15,5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه، وإنهاء صيانة وتجديدات كوبري باب 27 بتكلفة 40 مليون جنيه.



فيما شهد ميناء دمياط تكريك الممر الملاحي إلى -16 م وحوض الميناء إلى -15 م بتكلفة 185 مليون جنيه لمواكبة التطور في صناعة السفن، وإنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 متر وعمق 12 متر بتكلفة 142 مليون جنيه، وإنشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90 م وعمق 8 م بتكلفة 11 مليون جنيه، وبناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بقوة شد (60 طن و25 طن) بتكلفة 200 مليون جنيه.



مجال الموانئ البرية والجافة

تم خلال السنوات الأربع الماضية إنشاء ميناء قسطل البري على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 76 مليون جنيه كمنفذ جديد لدعم حركة التجارة البينية بين مصر والسودان شرق النيل ومنها إلى دول أفريقيا، كما تم إنشاء ميناء أرقين البري على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 93 مليون جنيه كمحور جديد بين مصر والسودان غرب النيل، وإنهاء دراسات مشروع إنشاء الميناء الجاف في 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان، والترويج للمشروع واتخاذ إجراءات تأهيل الشركات تمهيدا للطرح.



مجال النقل النهري

تم استلام أرض بميناء دندرة لإنشاء ميناء نهري في محافظة قنا، وتم وضع حجر الأساس في شهر أبريل الماضي، تمهيدا للطرح على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، كما تم استلام أرض مماثلة في المنشأة بمحافظة سوهاج، ووضع حجر الأساس في مايو تمهيدا للطرح.



كما تم تشغيل الخط الملاحي القاهرة/ دمياط في نقل الأقماح من صوامع وزارة التموين بميناء دمياط إلى صوامع إمبابة والسكر الخام إلى شركة السكر للصناعات التكاملية بالحوامدية.