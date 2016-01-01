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علامات تنبئك بضرورة إنهاء علامة الصداقة

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:27 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد تكون الصداقة احيانا مدمرة لحياتك ، لذلك قدم استشاري العلاقات الاسرية والنفسية الانجليزي "hellery mogan" العلامات التي تكشف ان صداقتك مدمرة:

-عندما تريد إنهاء الصداقة ولكن لا تعرف، فإذا شعرت مرة بعد أخرى بأنك تريد إنهاء هذه العلاقة، ولكن تجد نفسك وكأنك في فخ لا تستطيع الخروج منه، فاعلم أنها بالفعل علاقة سيئة، ولابد من بذل بعض الوقت والجهد للتخلص منها بأقل الأضرار.

-عندما يكون صديقك خادع ولن يظهر اخطائك او ينصحك بالتغيير من نفسك ومن صفاتك .

-التقرير الي ان الصداقة المدمرة هي التي تقودك الي طريق ينهي بحياتك، او يجعلك لا تستمتع بعمرك وان تبني مستقبلك.

-الصداقة المدمرة هي التي تعزلك عن المجتمع والعلاقات الاجتماعية المتعددة التي تكتسب منها خبرة .

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