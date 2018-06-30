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أخبار البلد

الكهرباء: 10.5 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة اليوم

السبت 30/يونيو/2018 - 07:15 م
مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء
أش أ
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت قدرها 10 آلاف و 500 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم السبت 29 ألفا و 500 ميجاوات مقابل 27 ألفا و 100 ميجاوات أمس الجمعة، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألف ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و 35 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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