سفير مصر لدى الأردن: ثورة 30 يونيو جسدت صمود الشعب والدولة

أكد السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن أن الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين لما ارتبطت به من تجسيد لصمود الشعب والدولة أمام تحديات استثنائية، لافتا إلى أنه في تلك الأثناء برز الإدراك الشعبي لحجم التهديدات التي يواجهها المجتمع من قوى التطرف والفكر الظلامي ، وقد أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات التي لا تتوافق مع المصلحة الوطنية وتهدد أمنه وسلامته.



وقال السفير طارق عادل ـ خلال حفل استقبال لأبناء الجالية أقامته السفارة المصرية في عمان ، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013 - إن حرص السفارة على إحياء ذكرى تلك المناسبة الهامة يأتي لكونها إحدى المحطات التي جسدها المصريون في مسيرة العمل الوطني من أجل الحفاظ على الواقع التاريخي للبلاد والارتقاء بمتطلبات حاضرها ومستقبلها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأشار إلى أن ما تشهده مصر من إصلاحات هيكلية بالتوازي مع بناء وتحديث البنية الأساسية واستثمارات أخرى في المجالين الصناعي والخدمي جاري تنفيذها من أجل تطوير شبكة الطرق والربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذلك إطلاق حزمة مشروعات تساهم في تنفيذ أركان التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.



وعلى مستوى العلاقات الخارجية ، أكد السفير طارق عادل حرص القيادة السياسية في مصر على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس وثوابت تُعلي من قيم عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة، منوها في هذا الإطار بالحراك والنشاط المتواصل للدبلوماسية المصرية لدعم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع كافة المبادرات الرامية لتحقيق تسويات للأزمات والقضايا التي تشهدها؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مستشهدا في الوقت ذاته بالتوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على التنسيق والتشاور المتواصل لتبادل الرؤى حول دعم نضال الشعب الفلسطيني.



ووجه السفير، رسالة صداقة جديدة من شعب مصر إلى الشعب الأردني تؤكد ما يربط الشعبين من علاقات وطيدة، وذلك بتكريمه المطرب الأردني عمر العبداللات خلال الاحتفال ، تقديرا للروح الإيجابية التي بثتها كلمات أغنية "يُحكى أن" والتي جسدت أواصر التواصل الثقافي والشعبي بين مصر والأردن.



كما شهد الاحتفال تكريم عدد من الرموز والشخصيات الفاعلة بالجالية المصرية المقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عدد من الطلاب المتميزين الدارسين بالجامعات الأردنية.