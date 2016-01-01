الأعلي للثقافة والمطابع الأميرية يحتفلان بذكري ميلاد أحمد فؤاد نجم الثلاثاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري ولجنة الشعر بالمجلس ومقررها الدكتور محمد عبد المطلب تنظم الهيئة العامة للمطابع الأميرية برئاسة اللواء عماد فوزي احتفالية شعرية غنائية إحياءً لذكرى ميلاد الشاعر الكبير "أحمد فؤاد نجم"، وذلك فى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 من يوليو القادم بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



ويتضمن برنامج الاحتفالية جلسة حوارية تديرها الدكتورة "ناهد عبد الحميد" مدير النشاط الثقافي والفنى بقطاع الإنتاج الثقافى، ومدير ملتقى الهناجر الثقافى، وتدور الجلسة حول مناقشة كتاب "أحمد فؤاد نجم ... ضمير مصر الحى"، والذى أعده وقدم له الشاعر الكبير "حسن طلب" عضو لجنة الشعر بالمجلس.



ويشارك بالحديث فى الجلسة كل من الشاعر "إبراهيم داود" رئيس تحرير مجلة "ديوان الأهرام"، والشاعر "شعبان يوسف" رئيس ومؤسس "ورشة الزيتون، و"ميشيل غالى" أحد أصدقاء "نجم" المقربين.. كما تتضمن الاحتفالية فقرة شعرية يلقى فيها نخبة من أحباب "الفاجومى" قصائد له، وقصائد مهداة إليه من كلماتهم.



ثم تأتي الفقرة الغنائية فتبدأ بالمطربة "عزة بلبع"، تعقبها فقرة غنائية لفرقة "الأولة بلدى" والتى حملت على عاتقها الحفاظ على تراث الشاعر الراحل "أحمد فؤاد نجم"، ورفيقه عبقرى النغمات الشيخ "إمام عيسى"، والذى تحل علينا ذكرى مولده المئوية.

جدير بالذكر إن هذه الاحتفالية هى أولى الفعاليات الثقافية لإدارة النشر التى إنشأتها حديثًا الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة.



ويُعَد أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 وحتى 3 ديسمبر 2013) المولود في قرية "كفر أبو نجم" بمدينة "أبو حماد" بمحافظة الشرقية أحد أهم شعراء العامية في مصر .وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة سفيرًا للفقراء نظرًا لدفاعه المستميت عنهم، وترك "نجم" كما هائلا من قصائده الرائعة مثل "دولا مين"، "ليلة عشق"، "كلب الست"، "عبد الودود"، والكثير من روائعه التى لن تنسي .