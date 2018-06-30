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أخبار البلد

المصريون يحيون الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بأكبر ميادين أمريكا.. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 07:07 م
صدى البلد
سعيد العربي
تجمع المصريون في أمريكا للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بميدان منهاتن وتايم سكوير أكبر ميادين أمريكا، ورفعوا الأعلام المصرية وسط ترديد هتافات تحيا مصر للتعبير عن فرحتهم بالذكرى الخامسة للثورة، بعد تجمعهم من مناطق بروكلين، كوينز، لونج ايلند، استاتن ايلند، نيو جيرسى، جورنال اسكوير، باترسون.

وقالت إيمان وهمان عضو الجالية المصرية بنيويورك، سوف يكون هناك احتفال كبير ووطني على أنغام الأغاني الوطنية، ورفع أعلام مصر والهتاف باللغة الإنجليزية حتى تصل الرسالة لجميع وسائل الإعلام الأجنبي.
المصريون يحيون الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بأكبر ميادين أمريكا.. صور
المصريون يحيون الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بأكبر ميادين أمريكا.. صور
المصريون يحيون الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بأكبر ميادين أمريكا.. صور
المصريون يحيون الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بأكبر ميادين أمريكا.. صور
المصريون يحيون الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بأكبر ميادين أمريكا.. صور
المصريون يحيون الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو بأكبر ميادين أمريكا.. صور

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