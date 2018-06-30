مسيرة لأمانة المصريين الأحرار بمصر الجديدة احتفالا بـ 30 يونيو.. صور

انطلقت احتفالية حزب «المصريين الأحرار» بمقره الرئيسي بمصر الجديدة ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تزامنا مع احتفال الحزب بكافة مقراته علي مستوي الجمهورية.



وقاد أعضاء هيئة مكتب الحزب بالقاهرة مسيرة داخل الميادين الكبري ووزع أعلام الجمهورية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المارة من المواطنين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتعميم الاحتفال علي مستوي الجمهورية احتفاء بثورة30 يونيو.