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محافظ الغربية يستعرض المشروعات القومية.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 07:04 م
أحمد ضيف صقر، محافظ
أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية
هاني حسين
قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن المحافظة يقام عليها مشروع على مساحة 82 فدانا بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه بمدينة طنطا، وسيتم إنشاء منطقة لوجيستية به، مما يساعد في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.

وأضاف صقر في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أن العمل في تلك المنطقة يسير على قدم وساق، وتم إنهاء كل المعوقات المتعلقة بالمشروع من صرف صحي وكهرباء وشبكة طرق وغاز.

وتابع:" في شهر أبريل القادم سيتم الانتهاء من جزء كبير من المنطقة اللوجيستية ".

وأكمل:" العمل في مشروع الصرف الصحي داخل المحافظة مستمر.. وجاري العمل في 96 مشروع صرف صحي داخل قرى المحافظة، إضافة إلى مشروع تنمية وتطوير التربية والتعليم"، متابعا:" لدينا اراضي تتجاوز قيمتها المليار جنيه .. وننهي حاليا 248 مدرسة لأبناء محافظة الغربية ".

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