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الشهاوى : قطر وتركيا وإيران سعوا لإخراج القوات المسلحة من المشهد

السبت 30/يونيو/2018 - 07:25 م
تامر الشهاوى
تامر الشهاوى
كريم الخطيب - رقية محمد
قال البرلمانى تامر الشهاوى إن قطر وتركيا وإيران بذلوا جهودا غير عادية لإخراج القوات المسلحة من المشهد السياسى فى مصر خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية ، وكان يتم متابعة الامر عن قرب من اجل اجهاض تلك المخططات .

وأضاف الشهاوى خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج « صالة التحرير » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن الشعب المصرى كان لديه إصرار على عدم استمرار االجماعة الإرهابية فى الحكم والجماعة الإرهابية كان لديها إصرار على مواقفها ، وهذا الامر تم نقله للفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع –آنذاك -.

وأشار النائب البرلمانى إلى ان المخابرات الحربية كانت لديها معلومات مؤكدة بقيام عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية باستهداف الرئيس السيسى عندما كان وزيرا للدفاع ، مشددا على ان مرسى كان يتلقى تعليماته من سكرتير خيرت الشاطر .

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