الشهاوى : قطر وتركيا وإيران سعوا لإخراج القوات المسلحة من المشهد

قال البرلمانى تامر الشهاوى إن قطر وتركيا وإيران بذلوا جهودا غير عادية لإخراج القوات المسلحة من المشهد السياسى فى مصر خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية ، وكان يتم متابعة الامر عن قرب من اجل اجهاض تلك المخططات .



وأضاف الشهاوى خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج « صالة التحرير » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن الشعب المصرى كان لديه إصرار على عدم استمرار االجماعة الإرهابية فى الحكم والجماعة الإرهابية كان لديها إصرار على مواقفها ، وهذا الامر تم نقله للفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع –آنذاك -.



وأشار النائب البرلمانى إلى ان المخابرات الحربية كانت لديها معلومات مؤكدة بقيام عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية باستهداف الرئيس السيسى عندما كان وزيرا للدفاع ، مشددا على ان مرسى كان يتلقى تعليماته من سكرتير خيرت الشاطر .