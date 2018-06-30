وزير البترول: نسعى إلي تعظيم المنتج المحلي

قال طارق الُملا وزير البترول، إن مصر تمضي حاليا في الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية، فأصبحت الدولة ترحب بجميع المشروعات العملاقة وتدعمها، وتسعى إلي وتذليل العقبات، واطلع على أي مقترحات لدفع المشروعات القومية، مشيرا إلي أن الدليل على ذلك هو الحديث عن مصر الحديثة والإصلاح الاقتصادي بها.



وأضاف"الُملا"، خلال كلمة ألقاها مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الاوسط، في أحد فنادق القاهرة، اليوم السبت، أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس تشهد مؤخرا إقامة العديد من المشروعات ضمن استراتيجة 2030.



وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تسعى إلي تعظيم قيمة المنتج المحلي من خلال الإجراءات التي اتخذتها من أجل المشروعات،متمثلا في هذا المشروع الذي استغرق بعض الوقت في إنهاء الإجراءات، متمنيا ان يكون التنفيذ في وقت اسرع.



وكانت قد انطلقت مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الاوسط، بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة.



ويقام المجمع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، ويقدر حجم استثماراته بـ10.9 مليار دولار، وتبلغ مساحة المشروع 5 ملايين م2، كما يوفر 48 ألف فرصة عمل، ويوفر مركز تدريب وتميز بتكلفة 50 مليون دولار، كما يضم منطقة سكنية للعاملين به، بينما يستغرق تنفيذه 41 شهرًا لاقامة 11 مصنعًا.