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الشباب المصري: 30 يونيو أنقذت المنطقة من مخطط تقسيم أمريكي

السبت 30/يونيو/2018 - 07:06 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور أحمد عبد الهادي، رئيس حزب الشباب المصري، وعضو التحالف السياسي المصري، إننا نحتفل اليوم بالذكري الخامسة لثورة يونيو، والتي أنقذت مصر من مخطط تقسيم أمريكي خطط له منذ أكثر من 8 سنوات، لافتا إلي أنها كانت تسعي لإعادة تقسيم الشرق الأوسط.

وأضاف "عبد الهادي " في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان هذه الثورة نجحت بقيادة الرئيس السيسي، من إنقاذ مصر من مخطط إخواني، لتدمير مصر والدول العربية كلها.

وأشار إلي ان اليوم نريد ان نوصل رسالة للدولة المصرية، نؤكد فيها دعمنا للقيادة السياسية، ونحذر أيضا جموع الشعب المصري من الانسياق وراء تحريضات إعلامية مغرضة، تهدف عدد الدولة، مؤكدا على أن ارتفاع الأسعار لا يجب أن يدفع المواطنين للتمرد على الدولة، لاسيما وأنها حابة طبيعية لما بعد الثورات.

وتابع رئيس الشباب المصري: على الرغم من أن التحالف لم يمر عليه سوي شهور قليلة، إلا أنه قدم العديد من الأطروحات لتكون مرشد ومساعد للدولة في حل العديد من أزماتها، مت خلال العديد من المؤتمرات والندوات.

وأكد على ان التحالف سيناقش خلال الفترة القادمة، كافة التحديات والقضايا التي تواجه الدولة، بالإضافة إلى جمعها وحصرها وتقديم مذكرة لرئاسة الوزراء بالحل من وجهة نظر التحالف المصري السياسيين.

هذا، وتحل اليوم الذكري الخامسة، لثورة 30 يونيو، والتي قام بها الشعب المصري في عام 2013، واستطاع ان يزيح محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان من الحكم، بعد صدور بيان 3 يوليو، الذي أعلن فيه عن عزل مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا.

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