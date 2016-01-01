فيديوجراف.. نجوم الكرة ينعون بنزيما على تويتر

توفي لاعب كرة القدم المصري محمد فاروق بنزيما إثر إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته على الفور.





وتسبب الخبر فى حالة من الصدمة فى الوسط الكروي، وأعرب العديد من نجوم الكرة عن تعازيهم لأسرة بنزيما.







- سيد معوض، مدرب الأهلي السابق اللاعب: "لا إله إلا الله، البقاء لله اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة".





- أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق: "أنعي أسرة اللاعب محمد فاروق بنزيما، مهاجم الاتحاد، نسألكم الدعاء أسكنه الله فسيح جناته".





- أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك: "إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله، وفاة اللاعب المحترم محمد فاروق بنزيما، الله يرحمك يا محمد ويصبر أسرتك".- محمد النني: "بخالص الحزن والأسى ننعي أسرة اللاعب محمد فاروق بنزيما، مهاجم الاتحاد السكندري السابق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب".- محمد ناجى جدو: "لا إله إلا الله.. ربنا يرحمه ويغفر له".