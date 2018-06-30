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برلمان

برلماني يطالب بالتحقيق في فضيحة بيع تذاكر مباريات منتخب مصر في روسيا

السبت 30/يونيو/2018 - 07:13 م
المنتخب المصري
المنتخب المصري
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس نادى كوم حمادة أن خروج المنتخب الوطنى لكرة القدم من كأس العالم بروسيا بالصورة التى أدت الى استياء كبير وغير مسبوق لدى الراى العام المصرى تتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لمحاكمة كل من تسببوا فى الأداء السيئ للمنتخب الوطنى لكرة القدم فى مونديال كأس العالم بروسيا.

وطالب " مرشد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذا الملف لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام.

و تساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلا : لماذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الذى تم بين البرلمان واتحاد كرة القدم بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب والرقابة الإدارية والأمن الوطني تتولى بيع تذاكر المنتخب فى كأس العالم للجمهور تحقيقا لمبدأ الشفافية، خاصة أن بيع التذاكر تم بطرق غير شرعية.

وطالب عبد العزيز بتحقيق عادل ونزيه في فضيحة بيع التذاكر وشراء أعداد كبيرة وإعادة بيعها في السوق السوداء، خاصة أن المؤتمر الصحفى كان عبارة عن كلام مرسل ولم يتعرض لفضيحة بيع التذاكر وغيرها من المخالفات الأخرى التى تسبب فيها اتحاد كرة القدم وبعثة المنتخب.

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