فيلم Deadpool 2 يحقق 710 ملايين دولار أمريكي .. فيديو

خقق فيلم Deadpool 2 للنجم العالمي ريان رينولدز 710,377,671 دولار أمريكي حول العالم بعد طرحه في السينما الامريكية والعالمية.



وحصد الفيلم 307,884,858 دولار في الولايات المتحدة الامريكية ، و 402,492,813 دولار في اسيا وافريقيا واوروبا.



وتدور أحداث الفيلم حول بعد نجاة النجم من حادث التواء في الركبة، يكافح المستشار القانوني المُشوه (وايد ويلسون) من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح المُربي الأشهر لكلاب البولدوج الفرنسية، بينما يتعلم التعامل مع علاقة عاطفية مفتوحة.. وعندما يسعى وايد لاكتساب شغفه بالحياة من جديد، يصبح لزامًا عليه أن يواجه محاربي النينجا، رجل معدن الأسيد، وشخصيات أخرى لا تقل خطورة. فيكتشف خلال معاركه معهم أهمية عائلته، صداقته، ومنافع علاقته مع محبوبته.

