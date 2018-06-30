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أخبار العالم

رئيسة وزراء بريطانيا تهدد الاتحاد الأوروبي عن طريق بوتين

السبت 30/يونيو/2018 - 07:04 م
فلاديمير بوتين وتيريزا
فلاديمير بوتين وتيريزا ماي
محمد عثمان
في مقال بعنوان "تيريزا ماي تهدد الاتحاد الأوروبي ببوتين وتطلب المال" قالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن الحكومة البريطانية تستغل بما اسمته "تهديد بوتين" لإجبار الاتحاد الأوروبي على تقديم تنازلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وقالت الوكالة إن "تهديد بوتين" المذكور أعلاه كان يمكن اعتباره مزحة إذا لم تقم وكالة "بلومبرج" الأمريكية بالإفصاح عنه فعلا، حيث قالت الوكالة الأمريكية إن "حجة بوتين" أصبحت مؤخرًا أداة لندن المفضلة للضغط على الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الوكالة الروسية إلى وجود شكوك قائمة على أسس مؤكدة أن القادم في هذا الإطار سيكون أسوأ، مشيرة إلى أن المزيد والمزيد من الدول ستطمح لاستخدام أداة "التهديد الروسي" للوصول إلى الأموال الأوروبية.

وسلطت الوكالة الضوء على مقالة نشرتها "بلومبرج" مؤخرًا تحدثت فيه عن سير المفاوضات بين لندن وبروكسل، حيث قالت الوكالة إن بريطانيا تتخذ "أنتصار بوتين" سببًا لضرورة عقد اتفاقية البريكست.

وتضيف وكالة "نوفوستي": "المخطط المنطقي للدبلوماسيين البريطانيين يبدوا متشابكًا إلى حد ما. فتلك هي أدواتهم، بوتين يتمنى الشر لبريطانيا وقام بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال. إذا لم تتم صفقة البريكست بين بروكسل ولندن فهذا يعني إجبار الأخيرة على دفع عشرات المليارات في شكل غرامات فهذا يعني أن بوتين سيشعر بـ (الأنتصار) الذي تحدثت عنه وكالة بلومبرج".

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