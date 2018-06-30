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ديني

دعاء حرص النبي على قوله عند قيامه من المجلس.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 07:09 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن النبي لم يقوم من مجلسه إلا ويقول هذه الدعوة "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُـهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مِـنّـ ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا".

وأوضح عبد المعز خلال لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها لنفسه ولأصحابه، وعلمها أمته رحمة بهم وشفقة عليهم، إذ لم يترك هذا الدعاء من خيري الدنيا والآخرة أمرا إلا وتضمن أكمل ما فيه وأحسنه .

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