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كأس العالم

مدرب إسبانيا: درسنا روسيا جيدا.. وسنصل إلى ربع النهائي

السبت 30/يونيو/2018 - 07:20 م
صدى البلد
أش أ
قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا فيرناندو هييرو، إن فريقه لديه خطة واضحة لعبور دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال المباراة التي ستجمع "الماتادور" أمام روسيا، غدا على ملعب "لوجنيكي".

وأضاف هييرو - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت - "نحن نعرف الفريق الروسي وإمكانياته، ونؤمن بالعمل الذي قمنا به، كل لاعب في إسبانيا يمكنه القيام بأي دور على أرض الملعب، وقمنا بتحليل طريقة لعب روسيا ودرسناها جيدا".

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