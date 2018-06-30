التحالف المصري السياسي يوقع على وثيقة تأييد للرئيس السيسي

قال المهندس تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الحر، وعضو المكتب السياسي للتحالف المصري السياسي، إننا كنا نعاني منذ خمس سنوات، قبل 30 يونيو من مشاكل كبيرة وفوضى عمت الشارع المصري، بسبب وجود الإخوان المسلمين في الحكم.



وأشار "مطر" خلال كلمته في احتفالية التحالف بالذكرى الخامسة ل 30 يونيو، أن الخير عم البلد والأمن ساد أنحاء البلاد، مثمنا جهود الجيش والشرطة في إعادة الأمور إلى نصابها.



وحث تيسير مطر الشعب المصري على الوقوف خلف القيادة السياسية لعدم الرجوع إلى ما كنا عليه من فوضى.



وأوضح أن التحالف قرر عمل وثيقة موقعة من كافة الأحزاب المشاركة في التحالف موجهة للرئيس السيسي، يؤكدون فيها على دعم الدولة والنهوض بالوطن، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة والشرطة لمحاربة الإرهاب.



وتابع: ندعم في الوثيقة برنامج الإصلاح الإقتصادي التي يسير عليه الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية الحياة الديموقراطية، التي لا تدعم الفوضى.



وتحل اليوم الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو والتي قام بها الشعب المصري في عام 2013، واستطاع أن يزيح محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان من الحكم، بعد صدور بيان 3 يوليو، الذي أعلن فيه عن عزل مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا.