علي جمعة: ثورة 30 يونيو مثل فتح مكة ومولد النبي

أشاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، باعتبار غدًا الأحد 1 يوليو إجازة رسمية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من السبت، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد اهتمام الدولة بمكانة هذا اليوم.



وقال "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن ثورة "30 يونيو من أيام الله تعالى، التي علينا أن نحتفل بها، لأن الله تعالى أزاح الغمة، وكشفها عن الأمة ونصر المؤمنين ومكنهم في الأرض وأزال دولة الفاسقين الفاسدين المجرمين لعنة الله عليهم أجمعين".



وأوضح أن المقصود "بيوم الله" أي أن الله تعالى نصر فيه عبده وأعز جنده وهزم فيه الأحزاب وحده، فثورة "30 يونيو مثل يوم بدر ويوم فتح مكة ومولد النبي -صلى الله عليه وسلم، فهذه الأيام كانت من أيام الله التي وردت في قوله تعالى: "وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ" (سورة إبراهيم: 5).



