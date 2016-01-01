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حماية المستهلك: 30 يونيو أنقذت الأمة العربية من السقوط.. صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:09 ص
حماية المستهلك: ٣٠يونيو
حماية المستهلك: ٣٠يونيو انقذت الأمة العربية من السقوط
محمد يحيي
أكد اللواء راضي عبد المعطي ،رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدول العربية تدرك جيدا أن سقوط مصر إبان عهد جماعة الإخوان يعني سقوط الأمة العربية ، مؤكدا أن الوحدة والتوافق لمواجهة ذلك الخطر كان واضحا.

جاء ذلك خلال كلمته في فعليات الحفل الذي نظمته جمعية خليجيون في حب مصر حفلا بمناسبة الذكري الخامسة لاندلاع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بحضور الدكتور يوسف العميري رئيس الجمعية و اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية الاسبق و الفنانة نهال عنبر و عدد من ممثلي رجال الاقتصاد والسياسة العرب.

واضاف عبد المعطي أن وزارة الداخلية قامت بدور كبير في الوقوف الي جانب الشعب المصري لمواجهة الخطر الإخواني ، مؤكدا أن إرادة الله شاءت أن يرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ مصر في الوقت المناسب وبناء الدولة المصرية و إعادتها ودعم مؤسسات الدولة .
وأشار الي ان الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة حاليا تعد صحيحة لوضع مصر علي مسارها الصحيح خصوصا أن مصر تحارب الإرهاب وتقوم بالتنمية الاقتصادية في ذات الوقت.

وأكد أن الشعب المصري يقف الي جوار قيادته من منطلق الثقة فيها و وحدة الصف العربي ونواجه التحديات علي قلب رجل واحد.
وقال خالد المجرشي الكاتب الصحفي السعودي أن الشعب المصري استطاع في ٣٠ يونيو أن يعيد الكرامة للشعب العربي وليس لمصر وحدها
نقف مع مصر ليس منة ولكن رد للجميل علي الدول العربية والخليجية فقد تعلمنا في بلادنا من المدرسين والعلماء المصريين أو في الجامعات المصرية. 

وذكرت الفنانة نهال عنبر أن ثورة ٣٠ يونيو كانت شاملة واستطاعت القضاء علي مخططات اسقاط الأمة العريية، مؤكدة أن الجميع نزل علي إرادة الشعب المصري.

واضافت "عنبر" أن الوضع الراهن رغم صعوبته إلا أن الدولة المصرية لديها صلابة كبيرة وينبغي أن نتحمل لبناء الدولة.
حماية المستهلك: 30 يونيو أنقذت الأمة العربية من السقوط.. صور
حماية المستهلك: 30 يونيو أنقذت الأمة العربية من السقوط.. صور
حماية المستهلك: 30 يونيو أنقذت الأمة العربية من السقوط.. صور
حماية المستهلك: 30 يونيو أنقذت الأمة العربية من السقوط.. صور

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