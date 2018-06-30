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أخبار البلد

المصريون بإيطاليا: 30 يونيو إرادة شعب

السبت 30/يونيو/2018 - 07:20 م
صورة أرشيفية - المصريون
صورة أرشيفية - المصريون فى ايطاليا
سعيد العربي
قال الدكتور فايق خليل رملة نائب رئيس الجالية المصرية فى إيطاليا ووكيل وزارة الصحة الإيطالية أن الثلاثين من يونيو يذكرنا بأيام مظلمة كنا نبكى فى الخارج من أجل توحيد كلمة المصريين لازاحه الحكم الدينى الذى كان يعمل بتعليمات دول خارجية وحتى ظهر القائد البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الشعب بدأ يلتقط أنفاسه بعد ثورة 30 يونيو بعد أن كنا ذاهبين إلى نفق مظلم فكانت هذه الثورة ارادة شعبية قوية شهد لها العالم واحترام المصريين لتوحدهم.

وأوضح أن ذكرى الثورة يجب أن نحيي أبناء الشرطة والجيش وبطل مصر الذى سيشهد له التاريخ أنه من أعظم رؤساء تاريخ مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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